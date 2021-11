Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup dur à 0€ prend forme !

Publié le 17 novembre 2021 à 0h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara semble plus que jamais sur le départ. En plus de l'AC Milan, la Juventus serait également dans le coup.

Dans les prochaines semaines, Pablo Longoria va devoir gérer le dossier Kamara. Et pour cause, le contrat du joueur formé à l'OM s'achève en juin prochain et visiblement, une prolongation ne semble pas dans les tuyaux et un départ libre à l'issue de la saison se confirme de jour en jour. Ces derniers temps, l'AC Milan semblait être la piste la plus chaude, mais ce dossier évolue.

La Juve accélère pour Kamara