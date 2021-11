Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle doit être la priorité hivernale de Pablo Longoria ?

Publié le 16 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, Pablo Longoria aurait plusieurs gros dossiers sur le feu. Entre potentiels départs et probables arrivées, quelle doit être l’opération privilégiée par le président de l’OM cet hiver ? C’est notre sondage du jour !

Président de l’OM, Pablo Longoria s’est toujours montré particulièrement actif sur le marché lors des trois sessions des transferts auxquelles il a pris part depuis son arrivée en tant que simple directeur sportif à l’été 2020. En atteste son premier mercato en tant que président à la dernière intersaison lorsque Longoria a démontré sa capacité à recruter, mais un peu moins quand il a fallu dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli. Et au cours de la session hivernale des transferts, il serait possible que certains départs se profilent. Encore faudrait-il que le président Longoria l’entende de cette oreille. Entre départs et potentielles arrivées, Pablo Longoria pourrait bien devoir trancher.

Saliba, Kamara, Amavi, Vidal, Sanchez… Quel dossier en priorité ?