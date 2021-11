Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une solution déjà toute trouvée pour l’avenir de Saliba ?

Publié le 16 novembre 2021 à 11h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM envisagerait d’ores et déjà de recruter définitivement William Saliba, c’est finalement la formule d’un nouveau prêt avec option d’achat qui pourrait être privilégiée dans ce dossier.

À en croire les dernières tendances, l’OM se projetterait sur un recrutement définitif de William Saliba (20 ans), actuellement prêté sans option d’achat par Arsenal. L’ancien joueur de l’ASSE, qui n’a disputé aucun match officiel avec les Gunners depuis son arrivée en 2019 pour 30M€, serait d’ailleurs plutôt favorable à l’idée d’un projet à long terme avec l’OM, mais pas sûr que Pablo Longoria aurait les moyens de boucler son transfert. C’est donc une autre formule qui pourrait être envisagée…

Un prêt avec option d’achat ?