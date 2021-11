Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut réaliser une belle affaire à 6M€ !

Publié le 16 novembre 2021 à 9h45 par A.M.

Prêté cet été à Elche, Dario Benedetto réalise une première partie de saison intéressante, au point que le club espagnol envisage de le conserver l'été prochain.

Recruté par l'OM durant l'été 2019 pour environ 14M€, Dario Benedetto a réussi une première saison plutôt aboutie sous les ordres d'André Villas-Boas, avant de connaître un sérieux coup d'arrêt. L'arrivée d'Arkadiusz Milik, puis de Jorge Sampaoli sur le banc qui ne comptait pas sur son compatriote, ont précipité le départ de Dario Benedetto qui a rejoint Elche sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 6M€.

Elche veut garder Benedetto