Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan à 200M€ du Real Madrid qui va ruiner les rêves du Qatar !

Publié le 16 novembre 2021 à 10h15 par A.M.

Le Real Madrid a d'énormes ambitions sur le marché des transferts et dès l'été prochain, Florentino Pérez pourrait lancer son plan Galactiques en recrutant Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Ces dernières années, le Real Madrid a mené une politique de recrutement basée sur l'arrivée de jeunes joueurs prometteurs à l'image de Martin Odegaard, Takefusa Kubo, Rodrygo ou encore Vinicius Junior. Mais désormais, Florentino Pérez souhaite passer à la vitesse supérieure en relançant son recrutement galactiques dès l'été prochain. Des ambitions colossales qui pourraient bien contrecarrer les plans du PSG.

Le Real a 200M€ pour Mbappé... et Haaland