Mercato - PSG : Un coup légendaire est monté pour Erling Haaland !

Publié le 15 novembre 2021 à 18h15 par A.D.

Pour remplacer potentiellement Kylian Mbappé, le PSG a décidé de miser en priorité sur Erling Haaland. Toutefois, le Borussia Dortmund compterait sur Puma pour offrir un contrat XXL à son numéro 9 et éteindre les espoirs parisiens dans le même temps.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger pour rejoindre le Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo se prépare déjà à une vie sans son numéro 7. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a déjà déniché l'héritier de Kylian Mbappé : Erling Haaland. Toutefois, le Borussia Dortmund serait bien décidé à plomber les plans du PSG pour son numéro 9.

Le Borussia Dortmund soutenu par Puma pour prolonger Erling Haaland ?