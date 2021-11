Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte s’ouvre pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 16 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des pistes à l’étude au sein du PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, Dusan Vlahovic n’a pas fermé la porte à un transfert.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à son terme en juin prochain avec le PSG, Leonardo s’activerait déjà en coulisses pour tenter d’assurer sa succession avec un autre profils de renom. Erling Haaland, Robert Lewandowski, Victor Osimhen, Karim Adeyemi, Mohamed Salah… De nombreux profils ont été évoqués pour le PSG, et notamment celui du buteur serbe Dusan Vlahovic (21 ans, Fiorentina). Ce dernier a d’ailleurs laissé la porte ouverte…

Vlahovic n’exclut aucune option pour son avenir