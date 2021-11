Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est en danger pour ce coup en or !

Publié le 16 novembre 2021 à 22h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison à l’Ajax Amsterdam, André Onana discuterait activement avec l’Inter en coulisse. Le FC Barcelone serait donc mis en garde, la fenêtre pourrait rapidement se fermer pour le gardien camerounais.

Bien que le FC Barcelone traverse une passe économique délicate, le club culé semblerait être toujours aussi enclin à profiter du marché des transferts afin de faire de l’effectif culé une équipe toujours aussi compétitive sur la scène domestique en Espagne et sur la scène européenne. L’un des dossiers importants de l’administration Joan Laporta serait le recrutement d’un nouveau gardien de but afin de suppléer Marc-André Ter Stegen. Et le dossier André Onana serait sur le bureau des décideurs du FC Barcelone. Néanmoins, l’Inter serait prête à chambouler les plans du Barça avec l’international camerounais.

L’Inter accélère en coulisse pour André Onana !