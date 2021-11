Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se précise pour Mauricio Pochettino !

Publié le 16 novembre 2021 à 22h10 par H.G.

Alors que la continuité de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG est loin d’être assurée, un club serait bel et bien prêt à sauter sur l’occasion afin de le recruter s’il finit par quitter la capitale française prochainement.

Cela commence à sentir le roussi pour Mauricio Pochettino. Après un début de saison au cours duquel il a été critiqué par de nombreux observateurs en raison de la qualité du jeu proposé par son équipe, l’entraineur argentin arrivé en janvier dernier n’est plus intouchable au PSG. Comme révélé par le10sport.com, la question de son licenciement n’est plus un sujet tabou en interne, et ce d’autant plus que la piste Zinedine Zidane fait fortement saliver l’état-major parisien. Et s’il est encore trop tôt pour l’imaginer quitter le PSG à court terme, Mauricio Pochettino verrait déjà une éventuelle porte de sortie se présenter à lui.

Manchester United s’intéresse bien à Mauricio Pochettino