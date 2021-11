Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti est fixé pour cette sensation européenne !

Publié le 16 novembre 2021 à 23h10 par Th.B.

Intéressé par le profil de Roko Simic, le Real Madrid semblerait être contraint de livrer une grosse bataille pour le buteur du RB Salzbourg.

« Milan et le Dinamo Zagreb sont mon plus grand amour. Je rêve de porter le maillot des Rossoneri ». Voici le message que Roko Simic (18 ans) a tenu au cours du mercato estival. L’avant-centre croate du RB Salzbourg ne devrait cependant réaliser son rêve en s’engageant au Milan AC comme Calciomercato.com l’a dernièrement fait savoir. En effet, le club rossoneri ne disposerait des fonds nécessaires afin de s’attacher les services de Simic. De quoi permettre au Real Madrid de voir ses chances de succès grimper avec Roko Simic.

Une grosse bataille en vue pour Roko Simic !