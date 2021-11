Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse révélation sur le retour de Dani Alves !

Publié le 16 novembre 2021 à 21h00 par H.G.

Alors qu’il a effectué son retour au FC Barcelone la semaine dernière, Dani Alves n’était pas seulement convoité par le club catalan.

Du haut de ses 38 ans, Dani Alves a effectué son retour au FC Barcelone en fin de semaine dernière. Libre depuis son départ de Sao Paulo, l’international brésilien a signé un contrat le liant au club catalan jusqu’en juin prochain assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Cependant, si l’on en croit les derniers échos dévoilés au sujet de son retour au Barça, Dani Alves aurait pu échapper au club catalan…

Dani Alves était convoité, mais il ne voulait que le FC Barcelone