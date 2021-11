Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Haaland… Raiola prépare une opération colossale !

Publié le 16 novembre 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 16 novembre 2021 à 17h35

Pour avoir une réelle chance de boucler son opération rêvée, à savoir la venue d’Erling Braut Haaland, Joan Laporta pourrait n’avoir d’autre choix que de sacrifier Ousmane Dembélé.

Avec le retour de Xavi au FC Barcelone, mais cette fois-ci en tant qu’entraîneur, Joan Laporta aurait du pain sur la planche. En effet, le président du Barça devrait en effet, et ce malgré les difficultés économiques rencontrées par le club culé, offrir à Xavi Hernandez les moyens de se battre pour remplir les divers objectifs sportifs du FC Barcelone dès cette saison. Et pour ce faire, le club blaugrana devra se montrer actif dans un premier temps sur le marché des transferts cet hiver. De Dani Olmo à Denis Zakaria en passant par Raheem Sterling… Les dossiers se multiplieraient déjà pour la prochaine session des transferts. Et en ce qui concerne l’été prochain, Xavi attendrait de Joan Laporta qu’il lui offre une star du football européen. El Nacional faisait référence à Mohamed Salah ces dernières heures. Cependant, la piste Erling Braut Haaland prendrait de plus en plus d’ampleur et en partie en raison de la détermination du président du FC Barcelone de s’attacher ses services. Et pour que cette opération puisse voir le jour, il faudrait que le FC Barcelone se retrousse les manches.

Le Barça devra casser sa tirelire pour Haaland…

El Nacional a assuré ce mardi que Joan Laporta aurait toujours dans un coin de sa tête la volonté de mettre la main sur Erling Braut Haaland en marge du mercato estival de 2022, après notamment avoir rencontré Mino Raiola, agent du buteur du Borussia Dortmund au printemps dernier. Le président travaillerait en sous-marin sur ce dossier depuis de longs mois afin de boucler cette opération en marge du mercato estival de 2022. Pour débarquer au FC Barcelone, Erling Braut Haaland exigerait de devenir la star incontournable de l’équipe entraînée par Xavi Hernandez et de bénéficier d’un salaire annuel de 30M€. Ce qui pourrait coincer, à moins que le FC Barcelone ne casse sa tirelire après avoir effectué de grosses coupes budgétaires à l’intersaison. Mais là ne résiderait pas l’unique problème du Barça dans le dossier Haaland.

…et offrir Dembélé au Borussia Dortmund en échange !