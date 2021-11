Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça veut plomber les plans de Leonardo pour l’après-Mbappé !

15 novembre 2021

Alors que le Real Madrid pourrait boucler la venue libre de tout contrat de Kylian Mbappé l’été prochain, Xavi Hernandez refuserait de voir son FC Barcelone rester inactif et réclamerait à ses dirigeants le transfert de Mohamed Salah. Le PSG pourrait donc devoir regarder ailleurs pour la succession de Mbappé.

Mohamed Salah pourrait bien être l’une des nouvelles têtes de gondole du PSG. Pour cela, il faudrait dans un premier temps que le départ de Kylian Mbappé à l’issue de son contrat l’été prochain se concrétise réellement. En outre, le PSG devrait également se montrer plus intéressé que le FC Barcelone, le Real Madrid ou tout autre club qui serait en lice dans la course à la signature de Mohamed Salah. Mais qu’en pense le principal intéressé ? Comme il le confiait à Sky Sports en octobre dernier, Mohamed Salah (29 ans) serait emballé par l’idée de raccrocher les crampons à Liverpool, alors que son contrat prendra fin en juin 2023. « Combien de temps encore je me vois ici à Liverpool ? Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi ». Et cette volonté de prendre sa retraite en tant que légende de Liverpool est bien prononcée puisque l’attaquant du club de la Mersey a même partagé à quel point être amené à l’avenir à jouer contre Liverpool le dérangerait. « Si je me vois jouer ailleurs pour accomplir mes objectifs et construire mon héritage ? Pour l'instant, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. Cela me rendrait triste. C'est difficile, je ne veux pas en parler mais pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. Mais nous verrons bien ce qui se passera à l’avenir ». Le PSG devrait aller se montrer plus que convaincant auprès du clan Salah si une offensive venait à se préciser en fin de saison.

