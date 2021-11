Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta, Alves... Le Barça ne lâche rien pour le retour de Messi !

Alors que Dani Alves a été officiellement présenté pour son grand retour au Barça, le Brésilien en a profité pour faire un énorme appel du pied à Lionel Messi. Le président catalan Joan Laporta en a rajouté une couche en évoquant un possible retour d'Andres Iniesta en plus de la Pulga.

Dani Alves en a encore sous la semelle malgré ses 38 ans. Joueur du FC Barcelone entre 2008 et 2016, le Brésilien a officiellement fait son grand retour au Barça quelques jours après l'intronisation de son ancien coéquipier Xavi sur le banc blaugrana . Toutefois, le club culé a beaucoup changé en cinq ans. Le Barça est en pleine crise économique, mais aussi sportive. Surtout, Lionel Messi n'est plus là puisque l'Argentin a rejoint le PSG en août dernier. Une absence qui ne laisse pas Dani Alves indifférent.

« Ce serait formidable de le revoir ici »

Lors de sa conférence de presse de présentation, Dani Alves s'est prononcé en faveur d'un futur retour de Lionel Messi au Barça : « Si j’aimerais que Messi revienne ? Qu'est-ce que je peux dire ? Si vous me donnez quelques heures, je vais le chercher. C'est le plus grand que j’ai jamais vu et que j'ai eu comme coéquipier. Ce serait formidable de le revoir ici. Malheureusement, il ne peut pas être ici. Il sait que je l'aime beaucoup, lui et sa famille, et que je lui souhaite le meilleur, mais nous sommes dans un nouveau processus. J’encourage tous les anciens joueurs à revenir car il n’y a rien de comparable », a ainsi déclaré le Brésilien dans des propos rapportés par Sport . De son côté, Joan Laporta ne serait non plus pas contre le retour d'une autre légende barcelonaise en plus de Lionel Messi...

« Je ne l'exclus pas »