Mercato - Barcelone : Après son retour, Joan Laporta déclare sa flamme à Dani Alves !

Publié le 17 novembre 2021 à 17h00 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta n’a pas caché sa satisfaction de voir Dani Alves revenir au sein du club blaugrana et n’a pas manqué de remercier le Brésilien d’avoir pris cette décision.

À un peu moins d’une semaine depuis l’officialisation du grand retour de Dani Alves, cinq ans après son départ pour la Juventus, le FC Barcelone a profité de cette journée de mercredi afin de présenter une nouvelle fois au public du Camp Nou celui qui est considéré comme l’un des meilleurs à son poste de l’histoire du FC Barcelone. Président du Barça , après que Dani Alves ait signé sur la pelouse son contrat qui le lie au club culé jusqu’en juin prochain avec une option pour une année supplémentaire, Joan Laporta a tenu à adresser un long message de remerciements à Alves pour avoir fait le choix d’arborer à nouveau la tunique blaugrana.

« Merci Dani d'être revenu au Barça »