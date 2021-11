Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Real Madrid… Cette révélation sur cette priorité de Laporta !

Publié le 18 novembre 2021 à 10h30 par Th.B.

Bien que Raheem Sterling soit annoncé comme étant un dossier chaud du FC Barcelone, le Barça n’aurait pas levé le petit doigt dans cette opération, au même titre que le Real Madrid et le PSG pour des raisons exclusivement financières.

« S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela... En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour peut-être j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi » . À l’occasion du Financial Times Business of Sport US summit , Raheem Sterling tenait ce discours courant octobre. De quoi permettre à Pep Guardiola de lui répondre en faisant un point en conférence de presse au niveau de la gestion de son effectif et la situation de Sterling. Lors de la présentation de Xavi Hernandez en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, Guardiola reconnaissait même dernièrement que si le Barça souhaitait s’attacher les services d’un joueur, nul ne pourrait l’en empêcher. D’après la presse ibérique, le FC Barcelone serait bel et bien sur les rangs afin d’accueillir Sterling.

Ni le Barça, ni le Real, ni le PSG n’aurait tenté quelque chose pour Sterling !