Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros désaccord en coulisse pour une star de Guardiola !

Publié le 17 novembre 2021 à 21h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone en pincerait pour Raheem Sterling, les positions de Manchester City divergeraient quant à l’avenir de l’attaquant anglais.

Dans le viseur du FC Barcelone depuis quelque temps et plus précisément depuis le dernier mercato estival, Raheem Sterling pourrait quitter Manchester City où son contrat arrivera à expiration en juin 2023 comme il le faisait savoir au début du mois d’octobre. « S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela... En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour peut-être j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi ». D’après les bruits de couloir, le FC Barcelone serait susceptible de lancer une offensive cet hiver par l’intermédiaire d’un prêt, au vu de la situation sportive de Sterling à City où il ne fait partie du onze de départ de Pep Guardiola, de manière régulière.

Guardiola et la direction de City pas sur la même longueur d’onde pour Sterling