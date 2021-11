Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho annonce son départ de l’OL… en fin de saison !

Publié le 17 novembre 2021 à 18h58 par La rédaction

Directeur sportif de l’OL, Juninho a un contrat qui le lie au club rhodanien jusqu’en fin de saison. Et après, il ne devrait pas y avoir de renouvellement de bail.