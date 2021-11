Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l'intégration de Lionel Messi à Paris !

Publié le 17 novembre 2021 à 17h45 par A.D.

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait eu quelques soucis pour s'intégrer pleinement à sa nouvelle vie à Paris. Toutefois, tout serait en train de rentrer dans l'ordre pour La Pulga. Alors qu'il a trouvé une maison pour sa famille et une école pour ses enfants, Leo Messi pourrait désormais se focaliser sur ses performances sportives avec le PSG.

Parti précipitamment du Barça cet été, Lionel Messi a posé ses valises à Paris. Engagée en faveur du PSG, La Pulga aurait eu beaucoup de mal à s'intégrer et s'adapter à son nouvel environnement. Habitué à vivre à Barcelone depuis son enfance, Lionel Messi a dû changer toutes ses habitudes, tout comme sa femme et ses enfants. Mais désormais, l'international argentin commencerait à se faire à sa petite vie à Paris et pourrait donc mettre toutes ses forces sur le terrain.

Lionel Messi a trouvé une maison et une école pour ses enfants