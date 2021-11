Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland prêt à prendre une décision renversante... à cause de Mbappé ?

Publié le 17 novembre 2021 à 14h45 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland est dans le viseur des plus grands clubs d’Europe, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Comme Lionel Messi avec Cristiano Ronaldo ces quinze dernières années, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient bien se tirer la bourre à l’avenir. Les deux prodiges européens sont appelés à dominer la planète football... et cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain ! Nous vous avons en effet dévoilé sur le10sport.com que le PSG penserait justement à l’attaquant du Borussia Dortmund pour pallier un possible départ de Mbappé. Ce dernier est en fin de contrat et le Real Madrid rêve de frapper un gros coup dès le 1er janvier prochain.

Haaland veut être la seule recrue star de l’été 2022 du Real Madrid