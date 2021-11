Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâche une réponse très claire à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 17 novembre 2021 à 8h45 par A.C. mis à jour le 17 novembre 2021 à 8h47

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait les idées claires au sujet de son avenir et refuserait catégoriquement de prolonger.

On rentre dans la dernière ligne droite. Dans précisément 44 jours, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec le club de son choix, n’en déplaise au Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en juin prochain et pour le moment, une prolongation ne semble pas du tout être proche de se boucler. D’après les informations de Fabrizio Romano, cela ne découragerait pas les dirigeants du PSG pour autant. Le président Nasser Al-Khelaïfi serait vraisemblablement toujours persuadé de pouvoir garder Mbappé et essayera jusqu’au bout de le convaincre de poursuivre sa carrière au PSG.

Mbappé ne veut rien savoir