Mercato - PSG : Une grosse «erreur» estivale est révélée !

Publié le 17 novembre 2021 à 4h15 par La rédaction

Président de Bastia, Claude Ferrandi reconnaît que le club corse s’est peut-être trompé en obtenant le prêt de Kenny Nagera.

Cet été, le PSG a décidé de prêter certains jeunes afin de leur offrir du temps de jeu. C'est notamment le cas de Kenny Nagera qui a rejoint Bastia en Ligue 2. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu le jeune attaquant formé au PSG. Titulaire une seule fois depuis le début de saison, Kenny Nagera n'entre plus du tout dans les plans du nouvel entraîneur de Bastia, Régis Brouard. Par conséquent, le président du club corse, Claude Ferrandi reconnaît une erreur.

Le prêt de Nagera tourne mal