Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé est confirmé…

Publié le 17 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé aurait bel et bien bouclé son arrivée libre au Real Madrid comme le confirme la presse espagnole.

Récemment interrogé par TNT Sport Brasil , Kylian Mbappé a jeté un nouveau froid sur son avenir au PSG alors que son contrat arrive bientôt à expiration : « Je ne sais pas, je ne sais pas encore (sourire). Je suis là. Cette saison, j’ai dit que j’ai passé cinq années extraordinaires, j’ai profité de chaque instant et je continue à le faire. Maintenant, plein de grandes choses vont venir, de grandes échéances, mais j’ai déjà parlé de cela », a indiqué Mbappé. Et pour cause, l’attaquant français du PSG aurait déjà pris une décision fracassante pour son avenir.

Mbappé a tout réglé avec le Real Madrid