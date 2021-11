Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland prêt à former un duo prodigieux avec Mbappé... au Real Madrid ?

Publié le 17 novembre 2021 à 15h30 par A.C.

Comme Kylian Mbappé, Erling Haaland est l’un des joueurs les plus convoités du moment. D’ailleurs sa route pourrait bien croiser celle de la star du Paris Saint-Germain...

Une toute nouvelle ère a commencé. Après avoir longtemps suivi le duel à distance entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui auront véritablement marqué l’histoire du football de leur empreinte, ce sont deux nouveaux joueurs qui postulent pour s’asseoir sur le toit du monde. Il y a Kylian Mbappé, qui a seulement 22 ans a déjà engrangé plusieurs titres avec le Paris Saint-Germain et une Coupe du monde avec l’équipe de France et Erling Haaland, de deux ans son cadet. S’il est difficile de briller avec sa sélection de Norvège, l’attaquant de 21 ans est tout bonnement époustouflant en club puisqu’il cumule actuellement 70 buts en 69 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs du Borussia Dortmund. Les deux s’opposent par profil et style, mais partagent tout de même un point commun, celui d’être potentiellement les grands acteurs du mercato estival 2022... et d'être dans le viseur du Real Madrid !

La famille Haaland veut vivre en Espagne

Si Kylian Mbappé est en fin de contrat au PSG et qu’une prolongation semble plus que jamais compromise, Erling Haaland aura également une porte de sortie à la fin de la saison. Une clause de départ pourra lui permettre de quitter le Borussia Dortmund pour 75M€ et si nous vous avons parlé sur le10sport.com de l’intérêt du Paris Saint-Germain, un autre club semble prêt à tout pour le recruter. Ce mercredi, AS annonce que le Real Madrid rêve d’aligner la meilleure attaque des dix prochaines années avec Kylian Mbappé, mais également avec Karim Benzema, Vinicius Jr et donc Erling Haaland. D’après les informations du quotidien, les Merengue partiraient d’ailleurs avec une longueur d’avance, puisque la famille Haaland souhaiterait absolument s’installer en Espagne la saison prochaine.

Haaland pas vraiment prêt à partager l’affiche avec Mbappé ?