Mercato - PSG : Après Messi, le Barça tient sa vengeance contre Leonardo !

Publié le 17 novembre 2021 à 11h15 par B.C.

Alors que le PSG penserait à Karim Adeyemi pour succéder à Kylian Mbappé, le FC Barcelone serait le grand favori pour accueillir la pépite du Red Bull Salzbourg.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Malgré les tentatives de Nasser Al-Khelaïfi pour le conserver, le champion du monde tricolore serait en effet déterminé à l’idée de rejoindre le Real Madrid une fois libre, obligeant le PSG à se pencher sur sa succession. Les pistes sont nombreuses, et d’après Sky Sport , Karim Adeyemi figurerait notamment dans les petits papiers de Leonardo. À 19 ans, l’attaquant allemand impressionne sous le maillot du Red Bull Salzbourg, au point d’être visé par la plupart des cadors européens. La concurrence est donc grande dans ce dossier, et le PSG ne part clairement pas favori.

Le Barça devance le PSG et les autres prétendants pour Adeyemi