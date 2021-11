Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a tout changé pour cette recrue estivale !

Publié le 17 novembre 2021 à 11h10 par A.M.

Interrogé sur son arrivée à l'OM, Luan Peres reconnaît que Jorge Sampaoli a joué un rôle important dans son choix de quitter Santos pour rejoindre la Canebière.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a pas chômé sur le marché des transferts. Il faut dire que c'était le premier mercato estival de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais. Et il a réclamé plusieurs joueurs à Pablo Longoria, notamment dans le secteur défensif. Dans cette optique, l'OM a notamment attiré Luan Peres en provenance de Santos contre un chèque de 4,5M€. Un joueur que Jorge Sampaoli connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres. Et le défenseur brésilien confirme que l'appel du Pelado a tout changé.

«Quand Sampaoli m’a téléphoné j’ai foncé»