Mercato - OM : Un buteur de Sampaoli bientôt vendu ?

Publié le 17 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Cédé en prêt assorti d’une option d’achat par l’OM cet été, Dario Benedetto est allé se relancer du côté d’Elche. Et une vente définitive semble déjà au programme pour le buteur argentin…

« Cette saison j’ai compris que l’OM ne comptait pas sur moi et la meilleure décision était que je parte de Marseille », indiquait Dario Benedetto en octobre dernier au micro de Téléfoot pour justifier son départ de l’OM durant le mercato estival. Prêté au club espagnol d’Elche avec une option d’achat fixée à hauteur de 4M€, Benedetto n’entrait plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, et il ne devrait même pas retourner à l’OM en fin de saison.

Elche compte conserver Benedetto

Comme l’a révélé AS mardi, la direction d’Elche aurait déjà prévu de lever l’option d’achat dont elle dispose pour Dario Benedetto, et ainsi verser 4M€ à l’OM dans les mois à venir. Une rentrée d’argent qui devrait faire du bien au président Pablo Longoria, d’autant que Benedetto était barré par Arkadiusz Milik depuis le mois de janvier dernier.