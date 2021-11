Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne craint plus personne pour Mbappé !

Publié le 17 novembre 2021 à 11h30 par A.C.

Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, semble avoir déjà décidé son avenir et dès le 1er janvier prochain il pourra négocier avec le club de son choix.

Certains observateurs parleront d’une politique de l’autruche. Depuis désormais un an, les hommes forts du Paris Saint-Germain assurent à qui veut bien les entendre que Kylian Mbappé ne partira pas. Contacté par L’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs frappé très fort en juin dernier. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre » avait lancé le président du PSG, mettant au passage la pression sur Mbappé et son entourage. « Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici. Des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi ». Pourtant, plus le temps passe et plus la date fatidique du 1er janvier approche ! Dès le premier jour de l’année 2022, Mbappé pourra négocier avec le club de son choix et donc filer entre les doigts du Paris Saint-Germain sans que le club ne perçoive le moindre sou en indemnité. Un scénario auquel le Real Madrid semble se préparer...

Le PSG définitivement largué ?

Ce mercredi, AS nous apprend qu’il y a de moins en moins de doutes concernant l’avenir de Kylian Mbappé. D’après les informations du quotidien espagnol, la position de l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas bougé d’un pouce depuis cet été, puisqu’il ne souhaiterait toujours pas prolonger. Lui et son entourage auraient subi plusieurs pressions de la part de Nasser Al-Khelaïfi, mais n’auraient absolument pas cédé et s’apprêtent donc à ouvrir les négociations avec le Real Madrid dès le 1er janvier 2022. Cela commencerait d’ailleurs à sérieusement inquiéter les propriétaires qataris ! Toujours selon AS, pour la première fois au sein du PSG on serait en train de se résigner à l’idée de voir Mbappé filer gratuitement à la fin de son contrat, en juin prochain.

La menace anglaise s’envole !