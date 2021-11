Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sur le point de jeter l’éponge pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 17 novembre 2021 à 9h45 par A.C.

Plus le temps passe et plus la fin de contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain se rapproche.

La pression monte, alors que le 1er janvier 2022 approche à grands pas. Cette date fatidique marquera le début des négociations entre Kylian Mbappé et d’autres clubs, ce qui est logiquement une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Les propriétaires qataris avaient déboursé 180M€ au total pour l’arracher à l’AS Monaco et désormais, ils pourraient le voir filer gratuitement. Au sein du PSG on semble toutefois toujours croire à un miracle, puisque Fabrizio Romano a récemment révélé que le président Nasser Al-Khelaïfi continuerait à faire pression sur le clan Mbappé.

Au PSG on commencerait à se résigner...