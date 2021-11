Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible sortie sur cette pépite prêtée par Leonardo !

Publié le 17 novembre 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que Kenny Nagera a été envoyé en prêt à Bastia cette saison, l’aventure corse du joueur appartenant au PSG est clairement en train de se compliquer au regard des propos tenus par le président du club.

Son horizon étant bouché au PSG, Kenny Nagera a choisi de partir en prêt cette saison afin de grappiller du temps de jeu. Dans cette optique, le club parisien et son joueur pensaient qu’un prêt au SC Bastia en Ligue 2 serait une bonne option. Seulement voilà, tout semble être en train de tourner au vinaigre dans la mesure où le joueur de 19 ans n’entre pas dans les plans de son entraineur Régis Brouard. Et de son côté, le président du club corse Claude Ferrandi s’est montré très dur à l’égard de Kenny Nagera et de ses performances.

« Je pense qu’il y a un problème d’adaptation »