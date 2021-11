Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a donné son feu vert pour cette grande opération !

Publié le 17 novembre 2021 à 20h00 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez aurait joué un rôle primordial dans le retour de Dani Alves au Barça. C’est du moins ce que le président Joan Laporta a assuré ce mercredi.

Depuis que son contrat avec Sao Paulo avait été résilié en septembre dernier, Dani Alves était sans club. Cependant, tout a changé vendredi dernier. En effet, après de multiples appels du pied du latéral droit brésilien dans la presse, le FC Barcelone a officialisé le retour de Dani Alves au sein du club culé. Une chose que le principal intéressé attendait depuis presque cinq ans comme il l’a fait savoir sur son compte Instagram dans la foulée de l’annonce. Et Xavi Hernandez, entraîneur du FC Barcelone depuis le début du mois de novembre, a donné son aval pour que cette opération se concrétise.

« Xavi m'a dit que Dani est l'une de ces personnes dont j'ai besoin dans l'équipe et c'est ce qui nous a décidé »