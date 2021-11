Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prêt à boucler un très joli coup à 0€ en Premier League ?

Publié le 17 novembre 2021 à 9h00 par B.C.

À la recherche d'un renfort offensif en vue du prochain mercato hivernal, le FC Barcelone lorgnerait Hakim Ziyech, en difficulté à Chelsea.

Avec les blessures récurrentes d’Ansu Fati et d’Ousmane Dembélé conjuguées à la longue indisponibilité de Sergio Agüero en raison de ses problèmes cardiaques, le FC Barcelone doit absolument se renforcer dans le secteur offensif cet hiver. Xavi en a conscience et serait d’ores et déjà à la recherche d’un joueur au minimum, mais la tâche est difficile compte tenu des problèmes financiers rencontrés par le club culé. Le Barça est ainsi contraint de flairer les bons coups afin de recruter à moindre coût, et c’est dans ce contexte que la situation d’Hakim Ziyech aurait retenu l’attention des dirigeants blaugrana.

Le Barça relance la piste Hakim Ziyech