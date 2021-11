Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le Prince du Cambodge lâche une bombe sur la vente du club !

Publié le 17 novembre 2021 à 8h30 par A.M.

Longtemps en course pour racheter l'ASSE, Norodom Ravichak a finalement été écarté après avoir fourni de faux documents. Mais le Prince du Cambodge s'interroge surtout les réelles intentions de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Depuis le mois d'avril, le processus de vente de l'ASSE est lancé et s'est accéléré ces derniers jours. En effet, KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour éplucher toutes les candidatures, a mis fin au dépôt d'offres depuis une semaine et les étudie désormais avant de trancher. Une réponse définitive est attendue le 23 novembre, mais une chose est déjà certaine, Norodom Ravichak ne sera pas le futur propriétaire de l'ASSE. Le Prince du Cambodge, porteur du projet qui semblait être le plus solide a finalement été mis à l'écart après avoir transmis de faux-documents. Une accusation qu'il a d'ailleurs réfutée. Il faut dire que le Prince cambodgien est persuadé que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne sont finalement pas vendeurs et que ce feuilleton pourrait se terminer comme en 2018 avec l'échec du rachat du club par Peak6.

«Je me suis posé la question de savoir si les deux présidents veulent vraiment vendre»