Mercato - ASSE : Ce nouveau constat accablant sur la vente du club…

Publié le 17 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que les rumeurs de vente de l’ASSE s’enchaînent, Denis Balbir commence à s’agacer de la situation.

Depuis plusieurs mois, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont lancé le processus de vente de l'ASSE. Et cela s'est accéléré ces derniers jours puisque KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour l'occasion, a récemment assuré rendre un premier verdict concernant les offres reçues le 23 novembre. En attendant, les rumeurs s'enchainent et les deux propriétaires ne seraient pas sur le même longue d'onde pendant que la situation sportive continue d'être compliquée. Pour Denis Balbir, s'en est trop.

«Cette vente de l'ASSE est une hérésie»