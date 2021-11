Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi peut déjà compter sur un nouveau soldat !

Publié le 17 novembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Fraichement rapatrié par le FC Barcelone, Daniel Alves s’imposer déjà comme un nouveau leader naturel pour le club blaugrana comme le montre son premier discours prononcé devant le reste du vestiaire.

Quelques jours après la nomination de Xavi au poste d’entraîneur, le FC Barcelone a fait revenir une autre légende de la grande époque : Daniel Alves. Le latéral droit brésilien était libre depuis le mois de septembre dernier après son départ de Sao Paulo, et vient donc renforcer les rangs du Barça en cette période très délicate. Et dans son premier discours prononcé lundi au vestiaire après avoir validé sa visite médicale, Alves a tout de suite pris des airs de patron pour guider ses nouveaux partenaires.

« Le meilleur endroit pour faire de grandes choses »