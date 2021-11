Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se lance dans une opération colossale à 25M€ !

Publié le 17 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Prêté par Arsenal sans option d’achat, William Saliba pourrait bien rester à l’OM qui serait disposé à discuter d’un transfert pour 25M€.

En quête de renforts défensifs, l'OM a réussi a notamment obtenir le prêt de William Saliba en provenance d'Arsenal. Et le joueur formé à l'ASSE n'a pas mis longtemps avant de s'imposer comme l'un des patrons de l'équipe de Jorge Sampaoli. Cependant, son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat et Arsenal semble compter sur William Saliba à l'avenir. Mais selon le journaliste turc Ekrem Konur, l'OM semble prêt à tout.

Saliba, le gros coup de l'OM ?