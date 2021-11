Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prince du Cambodge vide son sac sur sa tentative de rachat !

Publié le 16 novembre 2021 à 22h00 par Th.B.

Pointé du doigt par Bernard Caïazzo notamment concernant sa tentative frauduleuse de racheter l’ASSE, Norodom Ravichak, prince du Cambodge, a nié ces accusations en soulignant sa réelle volonté d’acquérir le club stéphanois.

Pendant un certain temps, il a été question d’un potentiel rachat de l’ASSE par le prince du Cambodge, Norodom Ravichak. Néanmoins, en raison de la transmission de « faux documents » de la part « des représentants de Norodom Ravichak » selon un communiqué publié par la société de communication de Patrick Chêne, le projet de reprise du prince cambodgien ne verra absolument pas le jour. D’ailleurs, le président du Conseil de Surveillance de l’ASSE, Bernard Caïazzo pestait dernièrement au micro de Radio Free Asia en faisant passer le message suivant. « Ils disaient qu'il avait 500 millions d'euros… Ce sont des conneries ! Normalement, les acheteurs sérieux ne parlent pas. Ils ne parlent pas parce que c'est dans leur intérêt » . Invité à s’exprimer sur cet épisode, Norodom Ravichak a vidé son sac sur ses intentions initiales de rachat de l’ASSE.

Ravichak assure avoir était dans la capacité de racheter l’ASSE !