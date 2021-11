Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar en grand danger avec Zidane ? La réponse !

Publié le 16 novembre 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que Manchester United est annoncé sur les traces de Zinedine Zidane, cet intérêt du club mancunien ne serait pas encore une grosse menace pour le PSG.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino voit déjà sa place être menacée. Comme révélé par le10sport.com, la question de son licenciement n’est désormais plus un sujet tabou, et ce d’autant plus que l’état-major parisien rêverait de nommer Zinedine Zidane pour qu’il prenne les commandes de son équipe première. Cependant, le PSG n’est pas le seul à être sur les traces de celui qui est libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière dans la mesure où son nom est régulièrement associé à celui de Manchester United ces derniers temps.

Aucun contact entre Manchester United et Zinedine Zidane