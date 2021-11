Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 novembre 2021 à 20h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, le Real Madrid serait toujours en contact avec lui pour le recruter l’été prochain.

Dans quelques semaines, Kylian Mbappé sera libre de discuter et de signer un pré-accord avec le club de son choix dans la mesure où son contrat au PSG expirera le 30 juin prochain. Et tandis qu’une prolongation ne semble pas être à l’ordre du jour, le Real Madrid semble clairement avoir un boulevard dans l’optique de le recruter dans le cadre d’un transfert libre. Et après son échec cet été, le club de la capitale espagnole serait toujours très actif en coulisses auprès de Kylian Mbappé.

Les contacts sont toujours présents entre Kylian Mbappé et le Real Madrid