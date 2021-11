Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette star de Klopp, tout se complique pour Leonardo…

Publié le 16 novembre 2021 à 18h30 par Th.B.

Pressenti comme étant une réelle option pour la succession de Kylian Mbappé au PSG, Mohamed Salah devrait continuer de discuter avec Liverpool au sujet d’une prolongation de contrat lorsque le FC Barcelone préparerait également son offensive.

« Combien de temps encore je me vois ici à Liverpool ? Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi » . Voici le message lourd de sens que Mohamed Salah divulguait courant octobre à l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports . Bien qu’aucune avancée concrète ne soit à noter dans le dossier Salah pour Liverpool, et plus particulièrement au niveau de sa prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2023, les Reds ne lâcheraient rien et poursuivraient leurs travaux afin de mener à bien cette opération. En parallèle, le PSG garderait un oeil sur l’évolution de ce dossier, et ce, pour une raison bien précise. En effet, à la toute fin de la saison, le PSG pourrait être contraint de tourner la page Kylian Mbappé et de clore un chapitre plein de succès long de cinq ans. Pour remplacer le champion du monde, le PSG songerait à Mohamed Salah. Néanmoins, l’avenir de Salah serait susceptible de s’écrire à Liverpool.

Liverpool ne lâche rien pour la prolongation de Salah !

C’est du moins l’une des nombreuses informations que Fabrizio Romano a communiqué ce mardi à l’occasion de la publication du dernier épisode du Here We Go Podcast . Selon le journaliste, la priorité de Liverpool demeurerait identique et résiderait dans le fait de trouver un accord avec Mohamed Salah et son agent Ramy Abbas Issa en ce qui concerne les bases de son éventuel futur contrat chez les Reds . Pour ce faire, Liverpool poursuivrait ses discussions avec le représentant de l’Égyptien dans l’optique de trouver un terrain d’entente avant que l’été ne vienne, moment où il ne restera qu’une seule année de contrat à Salah du côté de Liverpool.

Et le Barça compte mettre des bâtons dans les roues du PSG