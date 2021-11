Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur le départ de Messi du FC Barcelone !

Publié le 18 novembre 2021 à 15h45 par A.C.

Au cœur d'une crise sans précédents, le FC Barcelone a été contraint de laisser filer Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Pourtant, en Espagne certains pensent qu’il a été poussé vers la sortie.

A peine arrivé, doit-on déjà craindre un départ de Lionel Messi ? L’idée a été lancée en Catalogne, ou Joan Laporta e récemment évoqué un retour du numéro 30 du Paris Saint-Germain au FC Barcelone. « Je ne l'exclus pas » a déclaré le président barcelonais, lors de la présentation de Daniel Alves. « C'est ce qui s'est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent toujours. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour le moment, ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais ». D’ailleurs, le latéral droit lui aussi passé par le PSG a également lancé un appel du pied à Messi. « Si vous me donnez quelques heures, je vais le chercher » a lancé Daniel Alves. « C'est le plus grand que j’ai jamais vu et que j'ai eu comme coéquipier. Ce serait formidable de le revoir ici ». Suffisant pour effrayer le PSG ?

« J’ai l’impression qu’ils l’ont un peu obligé à partir »