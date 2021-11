Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Battles impliqué dans le grand projet de Bodmer ? Il répond

Publié le 18 novembre 2021 à 18h10 par D.M.

Sous contrat avec Troyes, Laurent Battles s'est prononcé sur un possible retour à l'ASSE, mais aussi sur d'éventuelles discussions avec Mathieu Bodmer, candidat au rachat du club stéphanois.

Dirigeants de l’ASSE depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de passer la main et de mettre en vente le club stéphanois. Plusieurs investisseurs ont pris contact avec les responsables et le cabinet KPMG, mandaté pour sélectionner les meilleures candidatures. Et selon plusieurs médias, le projet mené par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer serait en pole. Comme indiqué par But Football Club , l’ancien joueur du PSG devrait être en charge du secteur sportif et aurait déjà quelques idées en tête. Bodmer ne serait pas un grand fan de Claude Puel et voudrait le remplacer. Actuellement à Troyes, Laurent Battles aurait été sondé. Alors que depuis plusieurs mois son éventuel retour à l’ASSE est évoqué, le technicien français s’est prononcé sur une possible arrivée dans le Forez.

« Le projet de Bodmer ? Non, je n’ai pas de commentaire à faire là-dessus »