Mercato - ASSE : Vente, Puel... Bodmer aurait déjà pris une décision fracassante !

Publié le 29 avril 2021 à 22h30 par A.M.

Contacté par un fonds d'investissement pour devenir directeur sportif de l'ASSE, Mathieu Bodmer aurait déjà trancher pour le poste d'entraîneur. Et Claude Puel ne serait pas conservé.

Arrivés en 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de passer la main. Les co-présidents sont prêts à vendre l'ASSE, et un projet de rachat commencerait à prendre forme. En effet, selon les informations de L'Equipe , un fonds d'investissement étranger, probablement américain, aurait entamé les premières démarches pour racheter le club du Forez. Et Mathieu Bodmer serait même au cœur de ce projet de rachat puisqu'il serait nommé directeur sportif si jamais ce fonds d'investissement devenait propriétaire de l'ASSE. Et l'ancien joueur du PSG aurait déjà des idées.

Bodmer ne veut pas garder Puel