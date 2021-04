Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien du PSG impliqué dans un énorme projet chez les Verts ?

Publié le 29 avril 2021 à 21h30 par A.M.

Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont ouvert la porte à une vente de l'ASSE, Mathieu Bodmer aurait été sollicité par un investisseur étranger pour un projet de reprise.

Il y a quelques jours, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officialisé leur volonté de vendre l'ASSE 17 ans après leur arrivée : « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l'ASSE ». Pour le moment, aucun projet de rachat s'est concrétisé, mais cela pourrait prochainement changer.

Bodmer impliqué dans un projet de reprise de l'ASSE ?