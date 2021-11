Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme deal à un milliard d'euros bouclé avec un attaquant ?

Publié le 18 novembre 2021 à 17h00 par D.M.

Vinicius Jr devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid à la fin de la saison. Le joueur brésilien devrait être lié au club espagnol jusqu'en 2028 et verra sa clause libératoire atteindre un milliard d'euros.

Après des débuts compliqués au Real Madrid sous les ordres de Zinédine Zidane, Vinicius Jr a trouvé son rythme de croisière. Le joueur brésilien a fini par s’acclimater à la vie espagnole et montrer son véritable talent à l’Europe. Auteur de neuf et de sept passes décisives depuis le début de la saison, Vinicius Jr est, aujourd’hui, épanoui au Real Madrid et espère rester encore de longues années au sein de la Casa Blanca. « Je suis très calme, je veux rester et je me fiche de la durée de mon prochain contrat ou du montant qu'ils me paieront. Tout ce qui compte pour moi, c'est la satisfaction d'être dans le meilleur club du monde » avait-il déclaré au début du mois de novembre.

Une clause libératoire à un milliard d'euros pour Vinicius Jr ?