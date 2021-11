Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur de Sampaoli ouvre la porte à un départ !

Publié le 18 novembre 2021 à 15h10 par A.M.

Prêté à Elche, Dario Benedetto s'est prononcé sur son avenir et il ne ferme aucune porte pour la saison prochaine que ce soit un transfert définitif ou un retour à l'OM.

Barré par la concurrence d'Arkadiusz Milik, et n'entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto a été prêté à Elche avec option d'achat. Ces derniers jours, AS révélait d'ailleurs que le club espagnol envisage de lever cette option d'achat, comprise entre 3 et 4M€, en fin de saison. Il faut dire que l'Argentin se sent bien à Elche, au sein d'un club où il possède des parts, et dont il est proche des propriétaires. Interrogé sur son avenir, Dario Benedetto reconnaît que c'est encore flou, mais il ne ferme aucune porte.

Benedetto n'écarte aucune piste pour son avenir