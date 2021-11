Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 18 novembre 2021 à 14h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en prochain à l'ASSE, Claude Puel refuse toutefois de se projeter aussi loin sur son avenir, préférant se focaliser sur son combat actuel pour le maintien.

Depuis le début de saison, Claude Puel est sous pression. Et pour cause, l'ASSE a attendu la 13e journée de Ligue 1 pour remporter son premier match de la saison. Une victoire arrachée contre Clermont grâce à deux buts dans le temps additionnel (3-2). Peut-être un déclic pour les Verts qui en auront bien besoin dans la lutte pour le maintien puisque l'ASSE reste 19e et donc sous la menace d'une relégation. Claude Puel est donc plus que jamais sous pression et sait que son avenir s'inscrit en pointillés chez les Verts où chaque défait peut précipiter son licenciement.

«Je m’interdis toute projection sur mon avenir»