Mercato - Real Madrid : L’énorme appel du pied d’un ancien de l’ASSE !

Publié le 18 novembre 2021 à 10h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Leicester, Wesley Fofana a dévoilé ses ambitions et notamment son rêve d'évoluer pour un grand club européen.

Malgré l’opposition de Claude Puel, Wesley Fofana prenait la décision de quitter l’ASSE en 2019. Désireux d’évoluer en Premier League, le défenseur central s’engageait avec Leicester jusqu’en 2025. Mais natif de Marseille, le jeune joueur, actuellement éloigné des terrains, n’a pas caché son envie de porter, un jour, le maillot de l’OM. « Marseille, c'est sûr que c'est un rêve parce que je suis supporter depuis ma naissance. J'ai toujours aimé ce club et il a une très grande importance pour moi. On ne sait pas de ce que qu'est fait le foot, on verra bien » a confié Fofana lors d’un Space organisé par Actu Foot . Mais d’autres grands clubs européens font rêver le défenseur de 20 ans.

« Un club qui me fait rêver ? Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça… »