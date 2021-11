Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland prend une décision forte... à cause du Mondial 2022 !

Publié le 18 novembre 2021 à 13h15 par A.C.

Très courtisé, Erling Haaland pourrait bien être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival, avec un départ du Borussia Dortmund qui semble se dessiner.

Alors que Kylian Mbappé se retrouve en fin de contrat, le Paris Saint-Germain commence à se préparer au pire des scénarios. Ainsi, nous vous avons révélé sur le10sport.com que deux noms sont très appréciés pour prendre la succession du prodige français, avec Robert Lewandowski et Erling Haaland. Ce dernier a l’avantage de la jeunesse, mais semble surtout plus courtisé que son ainé. AS a en effet récemment annoncé que le Real Madrid rêverait de frapper un gros coup avec Haaland, après avoir arraché Mbappé au PSG. La famille du Norvégien verrait d’un bon œil un transfert vers Madrid, puisqu’ils auraient l’intention de s’installer durablement en Espagne.

Haaland veut quitter Dortmund cet été