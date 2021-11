Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l'avenir d'Erling Haaland !

Publié le 18 novembre 2021 à 11h15 par D.M.

Président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness souhaite qu'Erling Haaland rejoigne le club allemand. Toutefois, il précise que les grandes manœuvres n'ont pas encore été lancées dans ce dossier.

Mais où évoluera Erling Haaland la saison prochaine ? Alors qu’il verra sa clause libératoire fixée à 75M€ entrer en vigueur au cours de l’été 2022, l'attaquant devrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, le prodige norvégien pourrait poursuivre sa progression au sein d’un club plus huppé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès août 2021, le PSG souhaite le recruter. Le Real Madrid, mais aussi le Bayern Munich ne restent pas, non plus, insensibles aux qualités d’Haaland, âgé seulement de 21 ans.

« Le conseil d'administration du Bayern Munich doit décider et en discuter »